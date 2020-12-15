В октябре 2020 года просрочка по потребительским кредитам в Приангарье резко сократилась

Она составила 17,4%, это на 3 п.п. меньше, чем в октябре прошлого года. В среднем по стране это показатель равен 16%, сообщает НБКИ.

В октябре 2020 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам зафиксировали в:

Ханты-Мансийском АО ( 8 , 3 %),

Республике Саха (Якутия) (12,4%),

Республике Татарстан (1 2 , 9 %) ,

Москве (1 3 , 2 %),

Московской области (1 4 , 6 %).

В свою очередь, самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в:

Ставропольском крае (22,1%),

Волгоградской области (20,6%),

Краснодарском крае (19,9%),

Алтайском крае (19,9%),

Ростовской области (19,6%).

Динамика доли просрочки по потребкредитам в октябре 2020 года в регионах РФ носила разнонаправленный характер. Так, самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в:

Иркут ской области (- 3 , 2 п.п .),

Республике Саха (Якутия) (-3,2 п.п .),

Хабаровском крае (-1,8 п.п .),

Красноярском крае (-1,8 п.п .).

В то же время в большинстве регионов был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в

Алтайском крае (+ 3 , 4 п.п .) ,

Ставропольском крае (+3,0 п.п .),

Краснодарском крае (+2,9 п.п .),

Волгоградской области ( +2 , 8 п.п .).

В Москве просрочка по потребительским кредитам за год выросла на 2,0 п.п., а в Санкт-Петербурге - на 1,9 п.п.

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что довольно незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы не реструктуризация, уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть более высоким».