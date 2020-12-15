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В октябре 2020 года просрочка по потребительским кредитам в Приангарье резко сократилась

Она составила 17,4%, это на 3 п.п. меньше, чем в октябре прошлого года. В среднем по стране это показатель равен 16%, сообщает НБКИ.

В октябре 2020 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам зафиксировали в:

  • Ханты-Мансийском АО (8,3%), 
  • Республике Саха (Якутия) (12,4%), 
  • Республике Татарстан (12,9%)
  • Москве (13,2%),
  • Московской области (14,6%). 

В свою очередь, самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в:

  • Ставропольском крае (22,1%),
  • Волгоградской области (20,6%),
  • Краснодарском крае (19,9%),
  • Алтайском крае (19,9%),
  • Ростовской области (19,6%). 

Динамика доли просрочки по потребкредитам в октябре 2020 года в регионах РФ носила разнонаправленный характер. Так, самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в:

  • Иркутской области (-3,2 п.п.), 
  • Республике Саха (Якутия) (-3,2 п.п.),
  • Хабаровском крае (-1,8 п.п.),
  • Красноярском крае (-1,8 п.п.). 

В то же время в большинстве регионов был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в

  • Алтайском крае (+3,4 п.п.),
  • Ставропольском крае (+3,0 п.п.), 
  • Краснодарском крае (+2,9 п.п.),
  • Волгоградской области (+2,п.п.). 

В Москве просрочка по потребительским кредитам за год выросла на 2,0 п.п., а в Санкт-Петербурге - на 1,9 п.п. 

«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что довольно незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы не реструктуризация, уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть более высоким».  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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