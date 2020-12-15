В октябре 2020 года просрочка по потребительским кредитам в Приангарье резко сократилась

Она составила 17,4%, это на 3 п.п. меньше, чем в октябре прошлого года. В среднем по стране это показатель равен 16%, сообщает НБКИ.
В октябре 2020 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам зафиксировали в:
- Ханты-Мансийском АО (8,3%),
- Республике Саха (Якутия) (12,4%),
- Республике Татарстан (12,9%),
- Москве (13,2%),
- Московской области (14,6%).
В свою очередь, самый высокий уровень просрочки по потребкредитам был отмечен в:
- Ставропольском крае (22,1%),
- Волгоградской области (20,6%),
- Краснодарском крае (19,9%),
- Алтайском крае (19,9%),
- Ростовской области (19,6%).
Динамика доли просрочки по потребкредитам в октябре 2020 года в регионах РФ носила разнонаправленный характер. Так, самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была отмечена в:
- Иркутской области (-3,2 п.п.),
- Республике Саха (Якутия) (-3,2 п.п.),
- Хабаровском крае (-1,8 п.п.),
- Красноярском крае (-1,8 п.п.).
В то же время в большинстве регионов был зафиксирован рост данного показателя, в том числе, в
- Алтайском крае (+3,4 п.п.),
- Ставропольском крае (+3,0 п.п.),
- Краснодарском крае (+2,9 п.п.),
- Волгоградской области (+2,8 п.п.).
В Москве просрочка по потребительским кредитам за год выросла на 2,0 п.п., а в Санкт-Петербурге - на 1,9 п.п.
«Банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов, в том числе, в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, - считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что довольно незначительный рост доли просроченных кредитов в последние месяцы был обусловлен, прежде всего, реструктуризацией банками «проблемных» кредитов. Если бы не реструктуризация, уровень просрочки по потребительским кредитам мог быть более высоким».