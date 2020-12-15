Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством

18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, чтобы делиться полезными советами, рассказывать о своих хобби, путешествиях и буднях. При этом 65% из них рассчитывают, что блог принесёт им не только удовольствие, но и существенный доход, выяснили НПФ Сбербанка и портал «Рамблер», опросив почти 4,5 тысячи человек по всей стране.
У работающих россиян обычно нет времени на блогерство:
- ведут блоги очень активно (6%);
- делают это нерегулярно (6%);
- размещают посты редко (17%);
- не ведут блог (71%).
После выхода на пенсию респонденты чаще всего планируют:
- делиться полезными советами (19%);
- рассказывать о путешествиях (17%);
- рассказывать о хобби (17%);
- описывать свои будни (12%);
- вспоминать молодость (8%);
- рассуждать о здоровье (7%).
Наиболее популярные платформы для блога на пенсии:
- YouTube (33%);
- TikTok (17%);
- Instagram (17%);
- Яндекс.Дзен (11%);
- Facebook, Telegram, ВКонтакте — не более 5% каждая.
Заводя блог на пенсии, россияне:
- собираются зарабатывать существенные деньги (41%);
- рассчитывают на прибавку к пенсии (24%);
- сомневаются, что заработают, но от дохода не откажутся (24%);
- не рассчитывают на материальное вознаграждение (11%).
— Как показал опрос, 41% россиян полагают, что единственным источником их дохода после завершения карьеры будет государственная пенсия. 33% рассчитывают также на собственные сбережения, а 8% — на помощь взрослых детей. При этом 18% уверены, что смогут получать основной доход именно от ведения блога. Сейчас многие мечтают монетизировать своё хобби, но блог едва ли может стать полноценным и единственным источником дохода на пенсии. Поэтому лучше уже за 20–30 лет до окончания карьеры задуматься о жизни после 60 и начать делать сбережения. Если с 30 лет откладывать на индивидуальный пенсионный план всего 2–4% зарплаты, то на пенсии можно будет сохранить 80–100% своего трудового дохода, — Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка.