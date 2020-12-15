Зоны объектов культурного наследия Иркутска приведут в соответствие с федеральным законодательством

Проект зон охраны объектов культурного наследия Иркутска будет разработан к концу декабря. Об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Документ устанавливает специальный режим использования участков земли, на которых расположены объекты культурного наследия. Это необходимо для сохранности памятников истории и культуры.

Действующие зоны охраны объектов культурного наследия Иркутска были утверждены в 2008 году. После этого произошли изменения федерального законодательства. Прокуратура Иркутской области указала на необходимость корректировки документа. Заключен контракт на разработку нового проекта. Как только подрядная организация завершит работу, будет организовано его экспертное и общественное обсуждение документа.

- Проект зоны охраны объектов культурного наследия – это документ, задача которого не только сохранить памятники истории и культуры Иркутска, но и дать возможность городу жить и развиваться. Он влияет на градостроительную политику, создание социальных объектов, зон отдыха, строительство новых домов. Поэтому в начале следующего года служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области совместно с администрацией Иркутска организует максимально широкие общественные обсуждения. Хотелось бы, чтобы участие в них приняли жители и эксперты в сфере сохранения культурного наследия, архитектуры и строительства, - сказал Виталий Соколов.

После общественных обсуждений документ будет направлен на согласование и дальнейшее утверждение в Министерство культуры Российской Федерации. Сейчас такую процедуру проходит проект границ территории исторического поселения федерального значения «Город Иркутск». Документ уже прошёл общественные и экспертные обсуждения и направлен на корректировку в соответствии с поступившими замечаниями.