Многоквартирный дом на улице Пискунова в Иркутске снесут за счет средств жильцов

Октябрьский районный суд г. Иркутска удовлетворил исковое заявление городской администрации, признал многоэтажный жилой дом на улице Пискунова, 40 самовольно возведенным объектом и обязал 92 граждан снести его за собственные средства.

Контролировать снос многоэтажного жилого дома будут судебные приставы УФССП России по Иркутской области.

В адрес каждого должника направлены копии постановлений о возбуждении исполнительных производств, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что на снос скандального дома на улице Пискунова в Иркутске потребуется 350 млн рублей.

15 октября губернатор Иркуткой области Игорь Кобзев попросил городские власти вмешаться в решение проблемы дома на Пискунова, 40.

– Cнова был пикет жителей этого дома. Суд постановил снести здание за счёт жильцов. Людям идти некуда. Они продали последнее, взяли ипотеку, чтобы купить квартиры. И сейчас они находятся в безвыходном положении. Я прошу вас вмешаться в ситуацию и совместно с прокуратурой выработать решение, чтобы помочь людям, – сказал губернатор.