Рынок недвижимости в Азии демонстрирует устойчивые темпы восстановления

В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается преимущественно позитивная тенденция оживления рынков недвижимости, сообщают в международной консалтинговой компании Knight Frank.

Так, сегмент жилья в Сингапуре продемонстрировал резкий темп восстановления в III квартале 2020 года – продажи новостроек увеличились вдвое – до 3 517 лотов по сравнению с предыдущим кварталом (1 713 лотов), при этом отмечается и рост цен (+0,8% за квартал).

В некоторых районах Гонконга за последние месяцы запрашиваемая арендная ставка упала на 20%, однако настроение покупателей жилья остается оптимистичным, поскольку в недавно запущенных проектах фиксируется избыточный спрос, поддерживаемый низкими процентными ставками и выгодными предложениями застройщиков.

В свою очередь, в Индии совершена крупнейшая сделка за всю историю по приобретению портфеля офисных помещений общей площадью 12,5 млн квадратных футов (более 1,16 млн кв. м) за 2 млрд долларов. Япония в течение нескольких лет привлечет в свою экономику 10 млрд долларов от канадского инвестора.

Австралазия

Цены на жилье в Австралии стремительно растут в связи с мерами по ослаблению ограничений, введенных во время пандемии. Показатели в шести из восьми административных центров страны в сентябре продемонстрировали положительную динамику, исключениями стали Сидней и Мельбурн, где стоимость жилья упала на 0,3% и 0,9% соответственно. Подобная ситуация была ожидаемой, поскольку остальные города вышли из локдауна раньше, в то время как доступность предложения росла, а спрос поддерживался низкими процентными ставками по ипотеке. Со смягчением принимаемых мер по предотвращению распространения вируса в Сиднее цикл снижения цен на жилье, вероятно, завершится в ближайшие месяцы, когда государственные и международные границы снова откроются.

В Австралии сингапурский REIT ARA Logos Log Trust за 297 млн долларов приобрел пять логистических комплексов и доли участия (40-49%) в двух фондах, которым принадлежит пять активов в Новом Южном Уэльсе и ВМЦ. Пакет был приобретен со смешанной доходностью 5% при заполнении в 97%. Австралийский промышленный и логистический рынок продолжает вызывать повышенный интерес инвесторов из-за перспектив долгосрочного спроса со стороны арендаторов, подкрепленного устойчивым ростом сегмента розничного онлайн-ретейла – это побуждает многих инвесторов стремиться к активному участию в данном секторе.

Юго-Восточная Азия

Рынок жилой недвижимости Сингапура продемонстрировал резкий темп восстановления в III квартале 2020 года: продажи новостроек увеличились вдвое –

до 3 517 единиц по сравнению с предыдущим кварталом (1 713 единиц). При этом цены выросли на 0,8% за квартал, (+0,3% во II квартале). Стоит отметить внутренний спрос – 91% сделок в I полугодии и 48% с начала года от всех транзакций на первичном рынке. В дальнейшем ожидается, что объемы продаж в IV квартале останутся стабильными, как и цены на жилье.

В Бангкоке после рыночного бума в последние годы все больше девелоперов, чьи проекты находятся в стадии строительства, сталкиваются с ограничением денежных потоков на фоне роста задолженности. Многие средние девелоперы также начали предлагать свои объекты более крупным игрокам для обеспечения гарантии завершения строительства. Растущие риски среди незавершенных проектов и последующее бремя проблемных кредитов для финансовых институтов могут быть значительными. Вероятно, рынку жилья стоит ожидать последствий, аналогичных азиатскому финансовому кризису 1997 года.

Восточная Азия

Средняя цена на рынке новостроек в 70 крупных городах Китая в сентябре выросла только на 0,4% за месяц по сравнению с 0,6% в августе, в годовом исчислении стоимость увеличилась на 4,6%. Более медленный темп роста цен в течение месяца объясняется преимущественно тем, что некоторые города ужесточили правила ликвидности или ограничили возможности покупки жилья, а застройщики предложили скидки в преддверии октябрьских праздников. Ожидается, что в будущем цены на новостройки будут продолжать стабильно расти с учетом восстановления экономической среды, стимулируемой застройщиками, предлагающими конкурентоспособные варианты ценообразования.

Недавнее объявление Cathay о сокращении 5 тыс. рабочих мест в Гонконге начинает сказываться на рынке аренды жилья, особенно в районах, расположенных рядом с аэропортами. Сокращение количества арендаторов привело к тому, что собственники начали предлагать больше скидок. Так, за последние месяцы запрашиваемая арендная ставка упала на 20% в некоторых районах. Однако настроение покупателей жилой недвижимости в Гонконге остается оптимистичным, поскольку в недавно запущенных проектах фиксируется избыточный спрос, поддерживаемый низкими процентными ставками по ипотеке и выгодными предложениями застройщиков. Следовательно, несмотря на то что сложная экономическая ситуация будет оказывать давление на рынок, ожидается, что в краткосрочной перспективе цены будут постепенно снижаться.

Канадский инвестор планирует инвестировать в Японию до 10 млрд долларов в течение следующих нескольких лет. BentallGreenOak, канадский инвестор, в настоящее время привлек для своего нового азиатского фонда уже около 2,5 млрд долларов (из которых 80% будут нацелены на Японию). Инвестор планирует сосредоточиться в основном на офисных активах внутри страны в ожидании более высокой доходности по сравнению с другими развитыми рынками, учитывая, насколько меньше пострадала японская экономика от пандемии в отличие от многих других стран.

Южная Азия

В Индии Brookfield приобретет у RMZ Corp портфель офисных помещений общей площадью 12,5 млн квадратных футов (более 1,16 млн кв. м) за 2 млрд долларов, что станет крупнейшей сделкой в стране и расширит текущий портфель офисов до 22 млн квадратных футов (более 2 млн кв. м). Так, инвесторы по-прежнему заинтересованы качественным офисными активами в Индии. Ожидается, что спрос на сегмент снизит риски падения стоимости активов в ближайшем будущем.

По словам Марины Шалаевой, директора департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank, уже с февраля 2020 года наблюдалось восстановление азиатских рынков – количество сделок с недвижимостью увеличилось в несколько раз по сравнению с концом прошлого года. Это позитивный тренд, и он будет продолжаться. Сейчас жилье считается одним из наиболее надежных активов для сохранения капитала, инвесторы видят его потенциал, поэтому активно вкладывают средства в данный сегмент. Кроме того, страны стимулируют сектор за счет выгодных ставок по ипотеке. На сегодняшний день многие клиенты пока не готовы покупать недвижимость онлайн или не имеют возможности вылететь за границу. Однако потенциальные покупатели не теряют интереса к приобретению объектов за рубежом, с нетерпением ожидая открытия границ. Так, по прогнозам, после стабилизации ситуации с Covid-19 в Европе, приоритетном направлении для российских инвесторов, отложенный спрос будет реализован всплеском продаж.