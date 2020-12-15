Мишустин подписал постановление для стабилизации цен на продукты

Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями, сообщают на сайте правительства.

Соглашение поможет снизить и поддержать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров.

В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведёт Росстат.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Постановлением Правительства, подписанным Михаилом Мишустиным, утверждаются правила распределения такой финансовой поддержки. Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом инфляции.