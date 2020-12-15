Клиенты Азиатско-Тихоокеанского Банка приняли участие в переговорах с представителями корейских компаний

Представители российских и корейских предприятий обсудили вопросы бизнес партнерства в сфере судоремонта и судостроения.

В рамках сотрудничества Азиатско-Тихоокеанского Банка с Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА) были проведены онлайн-переговоры по установлению делового партнёрства и внешнеэкономических связей между российскими и корейскими компаниями, осуществляющими деятельность в сфере судоремонта и судостроения.

Организованные корейским агентством переговоры состоялись по случаю празднования 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Южной Кореей. Главная цель - расширение и укрепление российско-корейского торгового и инвестиционного сотрудничества. Российские и корейские компании обсудили не только взаимодействие по поставкам корейского оборудования и технологий, но и возможности совместной работы над потенциальными инвестиционными проектами на территории России с привлечением корейских инвесторов.

«Мы имеем большой партнёрский опыт на международном рынке. Нашими ключевыми регионами являются страны Азии. Корейское агентство содействия торговле и инвестициям (КОТРА) наш сильный бизнес партнер и мы рады, что имеем возможность предоставить своим клиентам участие в таких важных международных мероприятиях. Онлайн конференция, организованная КОТРА, между предпринимателями России и Кореи, еще раз доказала, что между нашими странами стоит большая потребность в решении огромного количества задач по вопросам сотрудничества и взаимодействия. Это хорошая практика, уверена, что такие переговоры станут нашей постоянной традицией», - рассказала руководитель управления по развитию сотрудничества со странами АТР Юлия Кравцова.

Также Юлия добавила, что АТБ продолжит активно содействовать установлению и развитию уже установленных контактов.