Альфа-Банк и Visa запустили сервис защиты карточных данных

Альфа-Банк первым в России подключил сервис токенизации Visa. Он позволяет защитить данные карт Visa при их сохранении в Интернет-магазинах.

Покупателю больше не нужно опасаться, что номер карты и ее срок действия окажутся у мошенников — эти данные не участвуют в обмене между системами. Вместо них используется цифровая копия, или токен.

Если карта перевыпущена, покупателю вновь не нужно задумываться об обновлении карточных реквизитов. Сервис мгновенно «узнает» об изменении номера и срока действия карты, а клиент может просто продолжать совершать покупки.

«Токен обеспечивает защиту персональной финансовой информации, что особенно актуально с ростом числа мошеннических операций. От создания такой доверенной среды выигрывают не только покупатели, но и предприятия торговли: снижается число отказных операций, улучшается конверсия по онлайн-платежам», — прокомментировал директор по развитию эквайринга Альфа-Банка Андрей Пелин.