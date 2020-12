Banking Technology Awards отметил два проекта Cбера за инновационные решения в сфере банковского обслуживания

Сбер удостоен наград ведущей международной премии Banking Technology Awards, которая присуждается за лучшие и самые инновационные решения в сфере банковского обслуживания.

Впервые награду получил розничный продукт Сбера — «Новая модель тарификации переводов» (P2P Subscriptions). Он признан лучшим среди проектов, посвящённых IT-решениям в розничном банкинге в номинации Best Use of IT in Retail Banking. Благодаря новому сервису пользователь за фиксированную плату получает неограниченные по сумме и направлению бесплатные переводы внутри Сбера. Удобные и гибкие подписки подстраиваются под потребности каждого клиента и позволяют экономить.

Напомним, что тарификация по переводам в Сбербанке многие годы была фиксированной и неизменной и зависела от региональной привязки карты списания и карты зачисления. Такой формат устарел как с технологической, так и с точки зрения бизнеса, а также был не всегда удобен клиентам. Для внесения изменений в один из самых популярных среди клиентов и высоконагруженный сервис был разработан и внедрен отмеченный премией проект.

Проект по адаптации корпоративного интернет-банкинга СберБизнес для незрячих пользователей получил награду в номинации Diversity & Inclusion Excellence («Совершенство в обеспечении равных прав и инклюзивности»). В этом году корпоративный интернет-банк Сбера первым среди веб-версий корпоративных интернет-банков в России получил полноценную адаптацию для слабовидящих и незрячих пользователей.