Россияне готовятся путешествовать в новогодние каникулы

С 7 по 13 декабря, сообщают аналитики СберИндекса, уровень потребительских расходов остался вблизи значений предшествующей недели. Изменение составило –2,8% г/г после снижения на 2,3% г/г неделей ранее.

Объём розничного товарооборота вторую неделю подряд остаётся выше прошлогодних уровней. Спрос в услугах, наоборот, подавлен (–19,4% г/г).

Вторую неделю подряд отмечается активизация потребителей в сегменте «Авиабилеты» (–15,2% г/г по итогам 7‒13 декабря при падении на 50% ещё в ноябре). Положительные сдвиги присутствуют и в тратах на ж/д билеты (–32,7% г/г), в ноябре и начале декабря также были покупки в сегменте «Турагентства».

Это свидетельствует о том, что россияне всё же намерены совершать поездки на новогодние праздники.