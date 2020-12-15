Сбер вошёл в число ведущих мировых производителей сервисных роботов

Сбер впервые назван в числе ведущих мировых производителей сервисных роботов в годовом отчёте Международной федерации робототехники (IFR) «Мировая робототехника, сервисные роботы 2020» благодаря новому продукту «ДезБот» - роботу, созданному для борьбы с различными вирусами. В апреле-августе робот успешно прошёл тестирование в Европейском медицинском центре (ЕМС). В настоящее время робот-дезинфектор уже работает в офисах компании, начались его поставки партерам в регионы и прошла презентация на международной выставке в ОАЭ. Применение робота в общественных помещениях и медицинских учреждениях кардинально снижает риски распространения любых вирусов и позволяет значительно сократить сроки подготовки помещения к приёму следующего пациента.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер как технологическая компания последовательно развивает направление робототехники не только для повышения эффективности банковских процессов, но для всей экосистемы. Один из проектов лаборатории – робот-дезинфектор, на текущий момент является наиболее социально значимым. Мы уже запустили производство этих устройств и этот факт отмечен мировыми экспертами Международной Федерации Робототехники (IFR), самой авторитетной отраслевой организации. Впервые в истории Сбер вошел в список производителей робототехнических решений. Наша главная задача — сохранить человеческие жизни. Под угрозой не только пациенты, но и медицинский персонал, который каждый день сталкивается с коронавирусом. Робот-дезинфектор — это надежный и безопасный для людей способ профилактики COVID-19, а также гриппа, любых ОРВИ и других инфекционных заболеваний. Практика уже показала высокую эффективность и долгосрочную перспективу использования подобных решений по всему миру, и мы надеемся, что наш робот принесёт пользу стране и внесёт свой вклад в предотвращение распространения инфекции не только в больницах и поликлиниках, но и в других местах массового скопления людей».

Робот-дезинфектор Сбера может осуществлять плановую и экстренную дезинфекцию по заданной программе или по вызову персонала. Он способен обрабатывать помещения разного типа: операционные, родовые, реанимационные, палаты стационара и кабинеты врачей. Устройство оснащено мощными ультрафиолетовыми лампами, что обеспечивает уничтожение 99,9% основных патогенов, включая коронавирус, как в воздухе, так и на различных поверхностях.

Робот функционирует в нескольких режимах. Обработка помещения занимает от 3 до 12 минут в зависимости от его площади, необходимого уровня дезинфекции и количества точек обработки. За час робот в состоянии продезинфицировать до 10 кабинетов или до 6 палат стационара. Устройство может работать полностью автономно, но в целях безопасности запрограммировано на получение одобрения от медицинского персонала. При появлении в помещении человека дезинфекция автоматически останавливается. Управлять роботом можно как удалённо, так и через экран-дисплей и голосовые сообщения.