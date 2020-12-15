СберБанк Онлайн снова признан лучшим приложением в сфере онлайн-банкинга

Мобильное приложение СберБанк Онлайн признано победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года». В номинации были представлены приложения более двадцати финансовых организаций.

Премия Digital Leaders отмечает лучшие достижения в области цифровизации, проводится в 2020 году впервые и является развитием проекта «Время инноваций», существующего более 10 лет. Премия проходит при экспертной поддержке Министерства экономического развития РФ, Агентства инноваций города Москвы, Высшей школы экономики, Российской венчурной компании и других общественных и государственных организаций.

Алексей Круглов, директор Дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка:

«В этом году, с учетом ограничений в связи с пандемией, мы как никогда активно работали над диджитализацией сервисов банка для наших клиентов и дальнейшим развитием СберБанк Онлайн. И нам очень приятно слышать, что наш мобильный банк вновь признан лучшим!»

Елена Хомутова, директор Премии Digital Leaders:

«Несмотря на то, что Премия относительно молода, мы получили более трехсот заявок на участие в конкурсе. В большинстве своем проекты поражали масштабом и достигнутыми результатами, а также пониманием того, насколько глубоко цифровизация проникла в нашу жизнь. И, конечно же, особое место в списке победителей Премии занимает самое популярное на российском рынке банковское приложение - СберБанк Онлайн, которое вот уже несколько лет является ориентиром цифрового развития».