Private Banking ВТБ получил премию SPEAR’S в номинации «Легендарная команда»

Private Banking ВТБ стал победителем SPEAR’S Russia Wealth Management Awards в основной номинации премии — «Легендарная команда». Организаторы мероприятия отметили вклад, который ВТБ внес в развитие рынка private banking в России: банк сегодня занимает на нем долю в 30% и планирует ее в дальнейшем наращивать. Только за последние два года объем активов в управлении Private Banking ВТБ и количество клиентов увеличились в 2 раза, до 2,6 трлн рублей и до 24,7 тысяч соответственно.

«Мы благодарны организаторам премии за такую высокую оценку. В private banking основной капитал составляют именно люди, их компетенции, поэтому приятно получить награду за легендарную команду на рынке. Профессиональная экспертиза, высокий уровень сервиса и желание превосходить ожидания клиентов — основные принципы Private Banking ВТБ. Мы стремимся быть лидерами не только по количественным показателям, но и по качеству обслуживания. И то, что наша клиентская база растет опережающими темпами, то, что нас рекомендуют умные и состоятельные клиенты, говорит, что мы многое делаем правильно», — отметил старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

За 11 месяцев 2020 г. объём средств под управлением Private Banking ВТБ увеличился на 24%, до 2,6 трлн руб. Наибольший рост показал портфель инвестпродуктов: он увеличился на 64%, до 1,08 трлн руб.

Private Banking ВТБ включает не только управление капиталом клиентов, но и предоставление доступа к финансово-правовой экосистеме для балансирования семейных интересов и комплексной защиты средств. Наиболее востребованными направлениями Family Office Private Banking ВТБ являются налоговый консалтинг, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции, консультирование в области субсидиарной ответственности и создание стратегий преемственности, а также образовательные программы для наследников.

На территории России работает уже более 30 офисов ВТБ формата Private Banking. Благодаря новым возможностям дистанционного обслуживания с системой многоуровневой верификации и наличию персональных менеджеров Private Banking в офисах ВТБ VIP-клиенты банка независимо от местоположения могут получать доступ 24/7 к премиальному обслуживанию.