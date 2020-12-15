Проект банка «Открытие» и «Рексофт» получил Национальную банковскую премию «Золотой лев»

Проект банка «Открытие» и компании «Рексофт» по созданию системы управления корпоративной архитектурой банка получил признание банковского сообщества. Банк «Открытие» и «Рексофт» стали лауреатами Национальной банковской премии «Золотой лев» в номинации «Системы управления».

Банк «Открытие» одним из первых в России полномасштабно внедрил платформу iServer от Orbus Software, входящую в список мировых лидеров в области решений Enterprise Architecture (EA), по данным Gartner.

ИТ-ландшафт банка «Открытие» исторически формировался как конгломерат различных ИТ-решений объединенных банков. С присоединением в январе 2019 года к банку «Открытие» Бинбанка в объединенном ИТ-ландшафте использовалось более 500 информационных систем и сервисов. Архитектурный офис банка в результате анализа комплекса унаследованных приложений рекомендовал оставить и развивать 215 информационных систем. Остальные решения необходимо отключить без риска потери каких-либо данных или процессов. Значительная часть этой работы уже выполнена. В частности, полностью завершена миграция продуктов и процессов Бинбанка на целевые системы.

В процессе миграции стало понятно, что дальнейший переход от оптимизации информационной инфраструктуры к ее эффективному развитию невозможен без использования специализированного инструментария, позволяющего системно структурировать весь комплекс технологических приложений и сервисов. Именно эту задачу выполнил проект по внедрению системы управления корпоративной архитектурой банка, реализованный объединенной командой «Открытия» и «Рексофт». Он стал качественной основой для эффективного управления ИТ-ландшафтом.

«Объединение активов — актуальный тренд на финансовом рынке страны. Многие банки и крупные предприятия из других секторов экономики решают задачу корректного имплементирования ИТ-ландшафта объединенных активов, а затем развития единого комплекса систем. Получение нашим проектом Национальной банковской премии подтверждает успешную реализацию в банке совместного проекта с «Рексофт», — прокомментировал Андрей Залманов, вице-президент, директор направления ИТ-архитектуры банка «Открытие».

«Проект, реализованный в банке „Открытие“, является одним из первых в России, выполненных на базе платформы iServer. Мы благодарны партнеру за оказанное доверие. Именно благодаря этому кейсу „Рексофт“ получил серьезный интерес других предприятий к внедрению систем управления корпоративной архитектурой, — отметил Илья Кравчук, руководитель функциональной практики „Архитектура предприятия“ компании „Рексофт“. — Хочу подчеркнуть, что проект в банке „Открытие“ следует мировому ИТ-тренду, когда в рамках цифровой трансформации крупной современной организации роль системного управления изменениями на основе архитектурного подхода является не менее значимой, чем внедрение самих цифровых технологий для бизнеса».

Национальная банковская премия «Золотой Лев» проводится ежегодно и считается одной из главных наград российского банковского сообщества, которой отмечают наиболее успешные кредитные учреждения по различным направлениям. Организаторами премии являются Ассоциация российских банков и Национальный Банковский Журнал.