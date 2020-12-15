Банк «Восточный» запускает новогоднюю распродажу кредитных карт

Специально к новогодним праздникам банк «Восточный» подготовил выгодное кредитное предложение для клиентов. В период с 14 по 20 декабря 2020 г. кредитная карта «90 дней без процентов» доступна по специальному праздничному тарифу. Карта позволит подготовиться к праздникам и купить запоминающиеся подарки для родных и близких людей.

Среди преимуществ новогоднего тарифа карты «90 дней без процентов»:

повышенный кредитный лимит – до 500 тысяч рублей,

сниженная ставка по кредиту вне льготного периода до 18% годовых,

90 дней льготного периода, в течение которых проценты не начисляются,

повышенный кэшбэк.

Система кэшбэка позволяет самостоятельно выбирать за какие покупки будет возвращаться больше денег. На выбор дается 5 бонусных категории: «Онлайн-покупки» (до 15% кэшбэка за покупки в интернете и 1% кэшбэка за все остальные покупки), «За рулем» (20% кэшбэка за расходы на АЗС, 5% за оплату парковки, такси и каршеринга, 1% за все остальное), «Отдых» (10% кэшбэка за расходы на кино и такси и 5% кэшбэка за кафе и рестораны, 1% за остальные покупки), «Тепло» (5% кэшбэка за оплату ЖКУ, покупки в аптеках и общественный транспорт и 1% за остальные покупки), «Все включено» (2% кэшбэка на все покупки). Менять предпочтительную категорию кэшбэка можно каждый месяц через мобильный или интернет-банк «Восточного».

Предложение ограничено по времени: оформить карту по специальному новогоднему тарифу можно с 14 по 20 декабря 2020 года в любом отделении банка «Восточный». Оставить заявку на оформление карты «90 дней без процентов» и подробнее познакомиться с условиями обслуживания также можно на сайте банка.