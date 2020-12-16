Россельхозбанк и «Сколково» объявили финалистов «Акселератора РСХБ»

15 декабря на территории инновационного центра «Сколково» прошел Демо-день, в рамках которого были объявлены 10 победителей среди стартапов-участников «Акселератора РСХБ». Проекты оценивали руководители АО «Россельхозбанк» и эксперты Фонда «Сколково».

В течение октября на участие в «Акселераторе РСХБ» было подано более 350 заявок от стартапов со всей России. В финал акселератора вышли проекты, которые предложили наиболее интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих решений. В их числе пять резидентов «Сколково». Финалисты получат финансовую и наставническую поддержку от РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», а также возможность реализовать пилотные проекты по контракту с Россельхозбанком и впоследствии стать частью цифровой экосистемы «Своё Фермерство» для цифровизации предприятий АПК.

«При запуске проекта мы ставили своей задачей отобрать лучшие решения для трансформации бизнес-процессов банка и создания новых цифровых продуктов. Но в результате мы получили больше, чем ожидали: не только нашли интересные перспективные проекты, но и обменялись с участниками видением в области применения инноваций. Уверена, Акселератор стал полезным опытом как для нас, так и для всех участников», — говорит директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Финалистами программы и участниками Демо-дня стали:

В категории «Финансовые продукты и услуги»

Beorg Smart Vision — распознавание и обработка документов;

Itrev.games — сервис вовлечения клиентов через игры;

Accelera.ai — платформа для управления поведением клиентов;

PayReverse — платформа вознаграждений за покупки FMCG-товаров;

Технология Лояльности LOEE — кэшбек от FMCG-производителей за товар в чеке.

В категории «Внутренние процессы»

Hotmaps — управление информацией компании на геосервисах;

HighTouch — безопасный мессенджер для сотрудников.

В категории «Решения для экосистемы Своё Фермерство»

Факультетус — цифровая карьерная среда в университетах и колледжах;

Ветсайнс — облачное решение для комплексной оцифровки бизнес-процессов птицеводческих хозяйств и предприятий;

Тензор Филдс — онлайн-сервис по прогнозу и оптимизации урожая.

Помимо списка из десяти финалистов, жюри выделило еще три стартапа, которые также обсудят возможность создания совместных проектов с Россельхозбанком. Компании представили интересные и современные решения, отвечающие важным запросам банковской сферы. Это два резидента «Сколково» — SafeTech (инновационные решения для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота), «Агросервис» (автоматизированная система REGAGRO для учета и регистрации сельскохозяйственных животных), а также CoinKeeper (сервис для учета личных финансов).

«В этом году РСХБ запустил одновременно несколько уникальных экосистемных проектов. Мы рады быть провайдером инновационных программ и сервисов для банка и надеемся на сотрудничество по модели открытых инноваций для скорейшей цифровой трансформации агропромышленного комплекса не только России, но и в мире», — подчеркнул Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково».