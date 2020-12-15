Россельхозбанк подвел итоги агрохакатона AgroCode, конкурса перспективных технологических решений для АПК Agro Idea и чемпионата среди студентов Agro Data Science Cup, которые прошли в рамках мероприятий AgroCode, организованных РСХБ. Призовой фонд размером 1,37 млн рублей разделили между собой 22 финалиста. Всего в финале приняли участие более 350 человек из более чем 2 тысяч участников.

Победителями хакатона (с англ. hackathon от hack «хакер» + marathon «марафон» —форум, во время которого IT-специалисты сообща решают определённую проблему в отведенное время) AgroCode стали шесть из 60 команд, за 40 часов непрерывной работы, предложившие наилучшие решения задач от партнеров хакатона, Accenture, Intterra, Digital Agro и Центра интеллектуального цифрового сельского хозяйства:

Разработка приложения для повышения урожайности космической клубники. Победитель – команда LoraWan Dam, капитан - Ярослав Парошин

Создание сервиса для определения оптимального места для посадки сельхозкультуры. Победитель – команда Dive, капитан – Влад Гукасов.

Создание рекомендательного сервиса для выбора лучшего поставщика удобрений. Победитель – команда DataHack, капитан – Дмитрий Федорищев.

Определение заболоченных и переувлажненных участков сельскохозяйственных угодий. Победитель – команда Лёук, капитан – Федор Соловьев.

Обучение нейросети способам диагностики состояния яблони по фотографии листа. Победитель – команда Dev_Labs, капитан – Владислав Дуплякин.

Написание алгоритма для равномерной обработки полей группой дронов-опрыскивателей. Победитель – команда User_name, капитан – Алексей Минимулин.

Каждая команда-победитель получила 150 тыс. рублей.

В финал конкурса перспективных технологических решений для АПК Agro Idea вышли 10 участников, организаторы планировали наградить призами трех из них, однако по итогам питчинга список победителей было решено расширить до четырех:

Финансово-игровой сервис для фермеров и потребителей фермерской продукции. Участники выставляют на «рынок» животных, которых потребители могут «купить», после чего покупатель следит за его развитием и производством продукции в режиме онлайн, при необходимости приобретая для него корм или другие услуги. Результаты инвестиций игрок может забрать в виде готовой продукции или продать прямо на платформе.

Сервис для поиска временного персонала для сельскохозяйственных работ. Фермер создаёт заявку на поиск работника через чат-бот или сайт. Потенциальные работники получают уведомления через чат-бота (Telegram, Viber) или СМС и принимают решение, связаться ли с заказчиком. С каждым запросом система становится умнее. Внедрение этой разработки расширит возможности сервиса по подбору персонала в АПК, который в этом году запустил Россельхозбанк.

Мониторинг бахчи с помощью коптера. Летающий дрон поможет фермеру сформировать карту созревших арбузов на поле и построить маршрут для сборщика. Потенциал системы в развитии кооперации между фермерами, которые смогут совместно формировать пул зрелых арбузов и отправлять их на продажу в более короткие сроки.

Телеграм-бот для анализа конкурентной среды. На основе открытых данных он собирает информацию о продуктах, продаваемых в регионе, их стоимости и возможных покупателях. Таким образом фермер получает данные, где, кому и по какой цене оптимально продавать свои товары.

Каждый из четырех победителей получил от организаторов по 50 тыс. рублей. Еще три участника, представившие маркетплейс запчастей для сельхозтехники, методику использования энтомофагов – естественных врагов насекомых – для борьбы с вредителями, и сервис, который подскажет фермеру как, где и когда разместить свою рекламу сельскохозяйственной продукции – получили приглашения о сотрудничестве с Россельхозбанком с возможной интеграцией решений в экосистему «Свое.Фермерство».

«Мы увидели большой интерес к мероприятиям AgroCode со стороны профессионального сообщества. Более 30 тысяч человек стали слушателями конференции AgroTech, более 2 тысяч человек приняли участие в различных дисциплинах соревнований. Результатом стали сильные, глубоко проработанные идеи и сервисы, многие из которых дополнят и обогатят экосистему «Свое.Фермерство», созданную нами для цифровизации аграрной отрасли. Уверен, что уже через несколько лет АПК России может стать самой современной и цифровой отраслью в стране, а по уровню внедрения новых технологий – выйти в мировые лидеры. Как показывает опыт проведенного нами мероприятия, технический потенциал для этого есть. Сельскому хозяйству нужны молодые амбициозные качественно образованные в области искусственного интеллекта, работы с большими данными, IT-технологиями люди. Нам очень хочется, чтобы такие ребята оставались в России и работали на благо страны. А для этого им должно быть интересно здесь жить, трудиться, воплощать свои мечты и замыслы, в итоге получать признание и достойный доход. С этой целью мы дали старт AgroCode и решили сделать этот конкурс ежегодным», - сказал Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

В рамках AgroCode также наградили победителей чемпионата среди студентов Agro Data Science Cup. В решении задачи по построению модели машинного обучения интегрируемой в дроны для предсказания развития сельскохозяйственной культуры первое место занял Арсений Глотов, студент Северо-Кавказского федерального университета, второе – Даниил Степанов (Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»), третье - Иван Пронин (Муромский Институт Владимирского государственного университета). В решении задачи по созданию модели компьютерного зрения для автоматизации процесса контроля качества лимонов первое место занял Алексей Толкачев, студент Высшей школы экономики, второе – Арсений Корягин (Нижегородский государственный технический университет), третье – Владислав Бахтеев (Университет «Иннополис»). Победители получили денежные призы: 70 тыс. рублей за первое место, 50 тыс. рублей за второе и 40 тыс. рублей за третье. Дополнительно организаторы отметили Нарека Малояна, который занял четвертое место в решении обеих задач. Ему предложат стажировку в Центре финансовых технологий Россельхозбанка.

Онлайн-соревнования для студентов и специалистов IT-специальностей прошли в рамках AgroCode – масштабного мероприятия в сфере цифровых агротехнологий. Оно состоялось 11-13 декабря 2020 года. В рамках AgroCode также прошла конференция AgroTech, участниками которой стали признанные специалисты – представители Россельхозбанка, компаний-производителей сельскохозяйственной продукции, а также технологических компаний. Визионеры рассказали об успешных кейсах применения технологий в сельском хозяйстве и обсудили будущее индустрии.