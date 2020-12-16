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На такси в Солид Банк: новый сервис запущен на сайте банка

Российско-японский Солид Банк запустил новый сервис совместно с Яндекс Go. Теперь оформляя заявку на вклад, кредит или другой продукт Банка, клиент может прямо со страницы сайта перейти в сервис заказа такси до ближайшего офиса Солид Банка.

Время – один из ценнейших ресурсов. Для Солид Банка важно время своих клиентов, поэтому в декабре на сайте банка была реализована ещё одна возможность – разумной экономии времени и удобства. Теперь не нужно искать местонахождение банка и самостоятельно набирать адрес. Остается лишь выбрать удобный для клиента тариф поездки и вызвать авто.

Чтобы не упустить самые интересные предложения Солид Банка можно подписаться на аккаунты банка:

Instagram (@solid_bank): https://www.instagram.com/solid_bank/

Facebook: https://www.facebook.com/solidbank/

Telegram: https://t-do.ru/SolidBank_bot


/ Сибирское Информационное Агентство /
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