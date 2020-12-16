Три лесных инвестпроекта в Иркутской области вошли в перечень приоритетных

В этом году Минпромторг России добавил в перечень приоритетных три новых инвестпроекта на территории Приангарья. Они направленны на увеличение производства пиломатериалов, мебельного щита, погонажных изделий, клеёно-сращенной продукции, пеллет, технологической щепы. Об этом сообщил сегодня, 15 декабря, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, выступая на IV отраслевом форуме «ЛПК 360о: новая эпоха развития».

Общий объем инвестиций по новым проектам составляет более 2,5 млрд рублей. Таким образом, теперь на территории региона реализуются четыре инвестпроекта в области освоения лесов, направленных на комплексную переработку древесины.

– В текущем году Правительством Иркутской область был сделан упор на сохранение лесопромышленного комплекса региона, на превращение лесной отрасли в биолесную индустрию, инновационное производство древесно-угольного брикета. Упор также сделан на проблемы и перспективы развития деревообрабатывающей промышленности, на восстановление лесного фонда Приангарья, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор остановился и на проблемных вопросах. В этом году они, прежде всего, были связаны с распространением коронавирусной инфекции и, как следствие, привели к нарушению цикла работ лесного комплекса. Тем не менее, меры поддержки, оказанные Правительством Иркутской области в условиях пандемии малому и среднему бизнесу в этой отрасли, позволили в 2,5 раза увеличить поступления в региональный и федеральный бюджеты от аукционной деятельности.

Форум «ЛПК 360о» является диалоговой площадкой лесной отрасли. Благодаря ей эксперты российского лесопромышленного комплекса имеют возможность обменяться мнениями о важнейших вопросах, обсудить ключевые задачи и выработать пути их решения. В 2020 году в работе форума принимали участие представители федеральных и региональных органов власти, инвестиционных компаний и отраслевых ассоциаций, крупных лесопромышленных холдингов.