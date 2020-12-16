40 зданий в Иркутске включили в реестр памятников истории и культуры

40 зданий в Иркутске, имеющих историческую и культурную ценность, включены в реестр памятников истории и культуры народов РФ в 2020 году. Среди них комплекс жилых домов в первом посёлке ГЭС на улице Безбокова, дома, расположенные в центре города – на улицах Свердлова, Чехова, Фурье, Богдана Хмельницкого.

На территории Иркутской области находится более четырёх тысяч выявленных объектов культурного наследия. Их категория не определена. В соответствии с федеральным законодательством, для каждого объекта необходимо провести историко-культурную экспертизу. Если эксперт даст положительное заключение, то объект будет включён в реестр культурного наследия федерального, регионального или местного значения. При отрицательном заключении объект может быть исключён из списка выявленных объектов.

- До 2013 года в регионе не проводили экспертную оценку выявленных объектов истории и культуры. Затем эту работу вели небольшими темпами, обследовали по пять–десять объектов в год. 40 объектов – это прорыв для нашего региона. Мы рассчитываем и дальше сохранять динамику включения в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, - сказал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

Также в 2020 году из списка выявленных объектов культурного наследия были исключены 20 объектов. Все они находились в зоне наводнения, которое произошло в Иркутской области в прошлом году.