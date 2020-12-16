«СберСпасибо» дарит клиентам сказочные бонусы и шанс на миллион

Программа лояльности запустила федеральную акцию к Новому году, которая продлится до 17 января 2021 года. В новогодней акции от «СберСпасибо» задействовано более 10 партнёров программы, каждый из которых приготовил участникам различные подарки: повышенные бонусы за покупки, а также скидки на товары и специальные предложения.

Любая покупка, совершённая в рамках акции, может стать счастливой — шанс получить один миллион бонусов есть у всех участников программы лояльности.

Для этого нужно совершить любую покупку у партнёров акции, выбор которых разнообразный: магазины одежды; интернет-магазин техники и электроники; аптеки; сеть автозаправок; медицинские центры; онлайн-сервисы и другие.

Андрей Писарев, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

— Новогодняя акция с нашими партнёрами — это уже традиция, своего рода поздравительная открытка от нас клиентам. И в этом году мы снова радуем клиентов повышенными бонусами за покупки, специальными предложениями и призами. А кому-то повезёт намного больше, ведь миллион бонусов — наше новогодний подарок, которым мы с радостью делимся

Подробнее об акции можно узнать на сайте или в мобильном приложении «СберСпасибо».