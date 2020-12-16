Губернатор Иркутской области: Я за то, чтобы 31 декабря было выходным днем

Глава Приангарья Игорь Кобзев в интервью на телеканале «Россия 24» заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днем в регионе.

«Я за то, чтобы 31 декабря было днем выходным, где бы жители могли подготовиться, подвести у себя итоги, спланировать, что [будет] в следующем году. Я думаю, это было бы хорошо», – заявил губернатор.

По его словам, уже более 17 субъектов РФ объявили на своих территориях 31 декабря выходным днем. Вопрос о том, делать ли последний день этого месяца нерабочим в Приангарье, будет рассмотрен в ближайшее время.