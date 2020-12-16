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Новый мост через Иркут за 60 млн рублей построят в городе

Первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов на своей странице в Instagram сообщил, что в городе через реку Иркут планируется строительство нового моста, которое обойдется в 60 миллионов рублей.

<p>Фото со страницы Антона Красноштанова</p>

Фото со страницы Антона Красноштанова

Объект будет соединять остров «Казачьи луга» с микрорайоном Синюшина гора. Его проектирование начнется в следующем году – на эти цели в бюджете заложено 5,5 миллиона рублей.

Также в ближайшее время будет проработан вопрос о строительстве ледовой переправы, которая позволит жителям острова добираться до материка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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