Новый мост через Иркут за 60 млн рублей построят в городе

Первый заместитель мэра Иркутска Антон Красноштанов на своей странице в Instagram сообщил, что в городе через реку Иркут планируется строительство нового моста, которое обойдется в 60 миллионов рублей.

Фото со страницы Антона Красноштанова

Объект будет соединять остров «Казачьи луга» с микрорайоном Синюшина гора. Его проектирование начнется в следующем году – на эти цели в бюджете заложено 5,5 миллиона рублей.

Также в ближайшее время будет проработан вопрос о строительстве ледовой переправы, которая позволит жителям острова добираться до материка.