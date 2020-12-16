Азиатско-Тихоокеанский банк и ГБУ «Малый бизнес Москвы» подписали соглашение о сотрудничестве

Предприниматели - клиенты АТБ смогут получать всю необходимую и актуальную информацию о мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса на территории города Москвы

14 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк заключил соглашение о сотрудничестве с МБМ (ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственная организация Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы). Цель соглашения - информирование предпринимателей Москвы о мерах государственной и муниципальной поддержки, а также повышение компетенций в части управления бизнесом.

В созданном разделе будут публиковаться актуальные темы о:

бесплатных бизнес-консультациях по вопросам открытия и ведения бизнеса;

бесплатных онлайн-сервисах для предпринимателей;

вебинарах, семинарах, мастер-классах, конференциях и форумах.

Данный раздел станет полезным помощником владельцам бизнеса, так как одно из главных направлений деятельности МБМ - бесплатная поддержка в сфере образования. Здесь как опытные, так и начинающие предприниматели смогут ознакомиться с конкретными кейсами из разных сфер, получить готовые инструкции по открытию бизнеса, определиться с формой ведения бизнеса, налогообложения и многое другое.

«Правильно подобранная и актуальная информация с практическими советами по ведению бизнеса, возможностями получения субсидий и действующими программами сегодня на вес золота. Современному предпринимателю порой сложно ориентироваться в потоке разноплановой информации, сложно понять имеет ли он право на те или иные субсидии и, есть ли именно для его бизнеса программы поддержки. Поэтому подписание данного соглашения даст возможность клиентам АТБ получить полную и достоверную информацию о ведении бизнеса в нынешних реалиях. Поддержка и помощь малому и среднему бизнесу - одна из важных задач АТБ. Мы стремимся создать максимально комфортные и выгодные условия сотрудничества для каждого нашего клиента», - прокомментировала руководитель проекта корпоративного бизнеса АТБ Татьяна Солончукова.

Полезную информацию можно получить на сайте АТБ в разделе.