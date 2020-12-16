Банк «Солидарность»: в связи с предстоящими праздниками возможна активизация мошенников

Уважаемые клиенты Банка, в связи с предстоящими праздниками возможна активизация мошенников, пытающихся завладеть вашими сбережениями. Банк России и Банк «Солидарность» напоминают Вам о необходимости соблюдения вами мер безопасности во время новогодних праздников.

С наиболее часто встречающимися методами мошенников вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка России и на специальном интернет-ресурсе «Финансовая культура» статья «Как быстро распознать мошенника»

Напоминаем – не сообщайте посторонним лицам реквизиты своих банковских карт и коды СМС и PUSH уведомлений. На ваши вопросы всегда ответит Колл – центр Банка. Номер Колл – центра Банка (8-800 700-92-20 бесплатно по России) вы всегда найдете на сайте Банка и на обратной стороне Вашей пластиковой карты.

Будьте бдительны. Не попадайтесь на уловки мошенников.