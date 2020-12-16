Банк «Союз»: о работе банка по переводам клиентов в иностранных валютах в последнюю декаду декабря 2020 года

Уважаемые клиенты!
Банк «Союз» информирует о режиме работы банка с переводами иностранных валют в другие кредитные организации в последнюю декаду декабря 2020 года.
Последним рабочим днем 2020 года по приему к исполнению распоряжений клиентов о переводе иностранной валюты в другие кредитные организации считать:
|в долларах США
|30 декабря 2020 года
|в евро
|30 декабря 2020 года
|в швейцарских франках
|29 декабря 2020 года
|в канадских долларах
|29 декабря 2020 года
|в фунтах стерлинга
|30 декабря 2020 года
|в японских иенах
|25 декабря 2020 года
|в китайских юанях
|28 декабря 2020 года
|в белорусских рублях
|29 декабря 2020 года
|в казахстанских тенге
|29 декабря 2020 года
|в других валютах
|25 декабря 2020 года
Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.