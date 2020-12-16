Банк «Союз»: о работе банка по переводам клиентов в иностранных валютах в последнюю декаду декабря 2020 года

Уважаемые клиенты!

Банк «Союз» информирует о режиме работы банка с переводами иностранных валют в другие кредитные организации в последнюю декаду декабря 2020 года.

Последним рабочим днем 2020 года по приему к исполнению распоряжений клиентов о переводе иностранной валюты в другие кредитные организации считать: