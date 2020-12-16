Новости

Банк «Союз»: о работе банка по переводам клиентов в иностранных валютах в последнюю декаду декабря 2020 года

Уважаемые клиенты!
 
Банк «Союз» информирует о режиме работы банка с переводами иностранных валют в другие кредитные организации в последнюю декаду декабря 2020 года.
 
Последним рабочим днем 2020 года по приему к исполнению распоряжений клиентов о переводе иностранной валюты  в другие кредитные организации считать: 
 
в долларах США 30 декабря 2020 года
в евро 30 декабря 2020 года
в швейцарских франках 29 декабря 2020 года
в канадских долларах 29 декабря 2020 года
в фунтах стерлинга 30 декабря 2020 года
в японских иенах 25 декабря 2020 года
в китайских юанях 28 декабря 2020 года
в белорусских рублях 29 декабря 2020 года
в казахстанских тенге 29 декабря 2020 года
в других валютах 25 декабря 2020 года

Просим Вас заблаговременно совершать предполагаемые операции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании