Примсоцбанк приглашает бизнес принять участие в конкурсе «Предпринимательский прорыв года»

Примсоцбанк приглашает бизнес принять участие в конкурсе от Центра «Мой Бизнес. Иркутск» - «Предпринимательский прорыв года».
Участие в конкурсе могут принять предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области, независимо от формы собственности бизнеса: ООО, ИП, а также самозанятый. Конкурс проходит с 4 до 25 декабря 2020 года в 2 этапа:
Конкурс проходит с 4 до 25 декабря 2020 года в 2 этапа:
- 1 этап (заочный): прием заявок — с 4 по 18 декабря 2020 года
- 2 этап (очный): конкурсные процедуры — с 18 декабря по 25 декабря 2020 года.
Участники конкурса могут подать заявки сразу по двум номинациям:
- Социальное предпринимательство
- Производственный бизнес
- Успешный старт
- Деловая женщина.
Подать заявку на участие можно до 18 декабря 2020 года на сайте Центра «Мой бизнес» www.mb38.ru.
По вопросам участия и заполнения заявок звоните по телефону: (3952) 202-102.