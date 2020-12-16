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Примсоцбанк приглашает бизнес принять участие в конкурсе «Предпринимательский прорыв года»

Примсоцбанк приглашает бизнес принять участие в конкурсе от Центра «Мой Бизнес. Иркутск» - «Предпринимательский прорыв года».

Участие в конкурсе могут принять предприниматели, зарегистрированные на территории Иркутской области, независимо от формы собственности бизнеса: ООО, ИП, а также самозанятый. Конкурс проходит с 4 до 25 декабря 2020 года в 2 этапа:

Конкурс проходит с 4 до 25 декабря 2020 года в 2 этапа:

  • 1 этап (заочный): прием заявок — с 4 по 18 декабря 2020 года
  • 2 этап (очный): конкурсные процедуры — с 18 декабря по 25 декабря 2020 года.

Участники конкурса могут подать заявки сразу по двум номинациям:

  • Социальное предпринимательство
  • Производственный бизнес
  • Успешный старт
  • Деловая женщина.

Подать заявку на участие можно до 18 декабря 2020 года на сайте Центра «Мой бизнес» www.mb38.ru.

По вопросам участия и заполнения заявок звоните по телефону: (3952) 202-102.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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