Спрос на льготную ипотеку в Пиангарье резко вырос

Всего в ноябре 2020 года зарегистрировали 272 договора ипотечного жилищного кредитования по льготной ставке 6,5%. Это на 89% больше показателей октября, сообщают в управлении Росреестра по Иркутской области.

Тогда льготную ипотеку зарегистрировали 144 договора.

- Существенный рост спроса на приобретение недвижимости в новостройках по программе льготного ипотечного кредитования подтверждает ее востребованность среди жителей Приангарья, - считает начальник отдела регистрации недвижимости №4 Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука. - В том числе, такой скачок объясним продлением срока действия программы - те, кто не успел собрать необходимые документы и воспользоваться выгодным предложением, смогли заключить сделки. Также отмечается тенденция среди граждан к концу года совершать ранее запланированные приобретения.

Напомним, программа льготной ипотеки утверждена Правительством Российской Федерации 23 апреля 2020 года. Изначально она была рассчитана до 1 ноября. Затем Правительство продлило программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента до 1 июля 2021 года. Данной программой предусмотрено предоставление кредитных средств по ставке не более 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Пониженная ставка действует весь срок кредита. Приобрести жилье по программе можно в строящемся доме или в уже возведенной новостройке.