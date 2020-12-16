Спрос на льготную ипотеку в Пиангарье резко вырос

Всего в ноябре 2020 года зарегистрировали 272 договора ипотечного жилищного кредитования по льготной ставке 6,5%. Это на 89% больше показателей октября, сообщают в управлении Росреестра по Иркутской области.
Тогда льготную ипотеку зарегистрировали 144 договора.
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- Существенный рост спроса на приобретение недвижимости в новостройках по программе льготного ипотечного кредитования подтверждает ее востребованность среди жителей Приангарья, - считает начальник отдела регистрации недвижимости №4 Управления Росреестра по Иркутской области Екатерина Щука. - В том числе, такой скачок объясним продлением срока действия программы - те, кто не успел собрать необходимые документы и воспользоваться выгодным предложением, смогли заключить сделки. Также отмечается тенденция среди граждан к концу года совершать ранее запланированные приобретения.