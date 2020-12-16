Жителю Приангарья дали 4 года условного срока за кражу металла с «Усольехимпрома»

Усольский городской суд Иркутской области на официальном сайте сообщил, что приговорил местного жителя к 4 годам лишения свободы условно за кражу черного метала с территории закрытого предприятия «Усольехимпром».

Установлено, что мужчина совершал кражи, используя мошеннические схемы и свое служебное положение.

Помимо условного заключения ему дали 3 года испытательного срока. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, что в настоящее время на закрытом предприятии «Усольехимпром» ведутся работы по ликвидации отходов, на эти цели выделены немалые суммы. Ртуть и прочие опасные вещества завода переработа ет экотехнопарк, который собираются возвести в городе.