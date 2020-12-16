Алексей Цыденов: «Мы вырастим бурятских Илонов Масков»

В республике на базе СибГУТИ открыли центр развития детей «Дом научной коллаборации им. В.А. Котельникова», сообщают в администрации республики.

В ДНК дети получают дополнительное образование. Основной целью центра является сотрудничество между вузами, школами и предприятиями, призванное вовлекать молодое поколение в науку и творчество.

Алексей Цыденов отметил, что такой центр даст возможность реализовать творческие планы школьников и студентов, стимул их развитию, поможет поиску своего места в жизни.

- Дом научной коллаборации – это то «зерно», которое должно прорасти. Это интерес, отсутствие страха перед чем-то новым, возможность самореализоваться, попробовать разные новые высокотехнологичные направления, которые в другом месте сложно найти. Такой дом дает возможность раскрыть свой потенциал. Мы здесь будем растить наших бурятских и российских Илонов Масков для освоения всех самых высокотехнологичных ниш экономики, науки и производства своими силами. Главное – не бояться идти вперед, искать новое и творить, – сказал Алексей Цыденов.

Дом научной коллаборации открылся по региональному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Бурятия по итогам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации в 2019 году получила субсидию на создание второго ДНК в размере 10,57 млн рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования.