Проверяйте состояние своего индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования

Неполнота или неточность в сведениях может повлиять на размер будущей пенсии. ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой индивидуальный лицевой счет (ИЛС).

Каждый гражданин может проверить сведения ИЛС, получив выписку «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или в МФЦ.

Сведения на ИЛС учитываются ПФР на основании сведений, представленных работодателями и имеющихся в распоряжении ПФР, поэтому в нём могут отсутствовать или содержаться неточные сведения о страховом стаже, заработке, страховых взносах, величине индивидуального пенсионного коэффициента.

При обнаружении в ИЛС неточных или отсутствующих сведений, гражданину следует подать в территориальный орган ПФР заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет с приложением подтверждающих документов.