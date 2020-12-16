Иркутская энергосбытовая компания и Сбербанк информируют граждан о необходимости корректировки автоплатежей

В связи со сменой единой теплоснабжающей организации, ООО «Иркутская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк сообщают жителям Иркутской области о необходимости переподключения услуги «Автоплатеж» в разделе мобильного приложения Сбербанк Онлайн.

Переподключить услугу «Автоплатеж» в разделе мобильного приложения Сбербанк Онлайн - «Автоплатежи и автопереводы» необходимо жителям:

Зимы,

Саянска,

Усть-Илимска,

Железногорск – Илимска,

Ангарского городского округа,

Шелехова,

Черемхово,

Иркутского района,

Усолье-Сибирского,

Белореченска,

Иркутска.

В период с 1 сентября по 1 декабря 2020 года в ряде населенных пунктов Иркутской области произошла смена единой теплоснабжающей организации - ПАО «Иркутскэнерго» на ООО «Байкальскую энергетическую компанию»: с 1 сентября 2020 года - в г. Зима, Саянск, Усть-Илимск, Железногорск – Илимский, Ангарском городском округе, Шелехов, Черемхово, Иркутском районе; с 1 октября 2020 года - в г. Усолье-Сибирское и п. Белореченский; с 1 декабря 2020 года г. - в г. Иркутске.

Оплату коммунальных услуг теперь необходимо будет производить на расчётный счёт «Байкальской энергетической компании» по реквизитам, которые указаны в платежных документах. При этом задолженность за предыдущие периоды необходимо погашать по-прежнему на счета ПАО «Иркутскэнерго».

При возникновении вопросов о работе сервиса «Автоплатеж» граждане могут обращаться в Сбербанк, тел. 8-800-555555-0 или 900.