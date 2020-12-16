Вертолетную площадку братской больницы модернизируют за 3,5 млн рублей

Мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин сообщил на своей странице в Instagram, что вертолетную площадку местной больницы планируют модернизировать за 3,5 миллиона рублей.

Сегодня на объект могут прилетать вертолеты только в светлое время суток. После ремонта и установки светосигнального оборудования площадкой можно будет пользоваться круглосуточно. Кроме того, планируется замена асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время идет подготовка проектно-сметной документации. Деньги на ремонт площадки выделила компания РУСАЛ, чьи заводы располагаются на территории Иркутской области.

Вертолетная площадка Братской районной больницы используется для экстренной эвакуации пациентов из отдаленных поселков района