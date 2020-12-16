Более четверти платежей в 2020 году иркутяне совершают при помощи смартфонов

МТС изучил, как изменились предпочтения иркутян при оплате товаров и услуг при помощи пластиковых карт и мобильной бесконтактной оплаты − pay-сервисов. Анализ собственных данных МТС Банка с 1 октября по 30 ноября 2020 года по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2018-годов показал, что за текущий год доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам увеличилась до 26%, а доля транзакций – до 28%.

Пандемия 2020 года стимулировала рост популярности бесконтактной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете. В марте 2020 года во время вспышки коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных и расплачиваться за товары и услуги бесконтактно. Росту популярности pay-сервисов также способствовало и появление такой функции оплаты на многих сайтах и в мобильных приложениях.

Доля pay-сервисов в общем денежном обороте операций по картам в регионе увеличилась в октябре-ноябре 2020 до 26% с 17% годом ранее, а доля транзакций – до 28% с 21%, соответственно. Иркутяне по-прежнему предпочитают чаще платить смартфоном: в среднем 22 платежа в месяц против 16 с «пластика», год назад – 20 и 17, соответственно.

Использование смартфона при платежах продолжает демонстрировать бурный рост

В октябре-ноябре 2020 года держатели карт МТС Банка, использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 4,5 раза чаще, чем «пластиком»; годом ранее – в 4,2 раза чаще. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 83%, а количество операций – на 50%, в то время как прирост по «пластику» составил всего 6% и 2%, соответственно.

Распространение смартфонов с поддержкой NFC в России также напрямую влияет на рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты. По данным розничной сети МТС доля продаж NFC-смартфонов в январе-ноябре 2020/2019 годов выросла до 61% с 51% от общего количества проданных смартфонов.

В октябре-ноябре 2020 года самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка по-прежнему был Apple Pay, однако его доля с каждым годом существенно уменьшается.

Через Apple Pay было совершено 39% операций, Google Pay – 35%, Samsung Pay – 23% и всего 3% – остальные pay-сервисы. Для сравнения, в том же периоде прошлого года на Apple Pay приходилось 49%, Google Pay – 31% и Samsung Pay – 20% транзакций. Еще годом ранее на Apple Pay приходилось более половины всех платежей – 53%. Снижение доли Apple Pay объясняется падением интереса россиян к iPhone, продажи которых, по данным МТС, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составляют всего 10% и занимают четвертое место после смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi.2

Самые популярные платежи у иркутян, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах.

В октябре-ноябре 2020 года 62% транзакций со смартфонов и 53% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 66% и 57%. На снижение доли повлияло значительное сокращение расходов в местах общественного питания.

Наиболее значительный рост популярности бесконтактных платежных сервисов показали такие категории как телекоммуникационные услуги – в 2,2 раза, товары для дома – в 2,1 раза и автосервис – в 2 раза по сравнению с прошлым годом.