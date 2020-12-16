Стоило оно того? Олег Тиньков - о цене успеха в бизнесе

Олег Тиньков задался вопросом о цене своего успеха. “Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, не лежишь на диване, работаешь по 16 часов, летаешь 2 раза в неделю в Сингапур из Петербурга... Челночишь, рискуешь свободой и жизнью, и пытаешься обеспечить свою молодую семью и доказать всем и себе, что ты не «тварь дрожащая, а право имеешь. Тяжело, больно, мучительно и напряженно пашешь…”, - написал бизнесмен на своей странице в Facebook.

По его словам, в начале пути он столкнулся с непониманием родственников, одноклассников и просто многочисленных «друзей детства и отрочества».

“Они открыто критикуют, и не особенно хотят иметь дело - странный какой-то, «спекулянт - одно слово». Проходит 20 лет непрерывной и тяжелой работы мозга и тела, у тебя появляется первый успех… Вдруг многочисленные «друзья детства», однокашники и родственники всех мастей начинают тебя замечать и вроде, да, «как там у тебя дела? Мы читали, ты молодец… И вот… возникает мифическое и прямо заколдованное для обывателя слово: ты – миллиардер, да еще в долларах…

Ты всем теперь интересен, для обывателя - ты вор и жулик, которому случайно повезло, а как еще оправдать собственную лень? Все многочисленные родственники лезут из всех щелей, одноклассники, однокашники и просто «друзья детства и отрочества» вспоминают каждый незначительный эпизод прожитых вместе минут 20-30 лет назад, видят в тебе Бога и гения. И конечно все вышеуказанные, хотят за твой счет, быстро и незатейливо улучшить свое качество жизни. 90% встреч/звонков и коммуникаций: от тебя хотят денег и подарков. Ты, конечно, не даешь, или не даешь в «их понимании», УПС, внимание: Ты – опять гавно!” - с досадой отмечает он.

Стоило ли оно того? – задается вопросом бизнесмен.

Напомним, что в марте 2020 года Тиньков сообщил, что у него диагностировали лейкемию. С болезнью он борется с октября 2019 года. После того как химиотерапия не помогла, бизнесмен решился на трансплантацию костного мозга. По словам Тинькова, сначала врачи говорили ему, что он пойдет на поправку через 100 дней, потом – через 200, но теперь они утверждают, что восстановления не стоит ожидать раньше, чем через год.