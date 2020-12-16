Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским краем

Альфа-Банк и правительство Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев. Соглашение заключено на три года и предусматривает взаимодействие в области инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Пермского края.

«Альфа-Банк на протяжении многих лет активно работает с предприятиями промышленности, оптовой торговли и застройщиками Пермского края. Сегодня мы подписали соглашение, которое поможет нам еще успешнее реализовывать проекты инфраструктурного развития Пермского края и расширять кредитование малого и среднего бизнеса региона», — отметил Олег Сысуев.

«На сегодня в Прикамье ведется работа по 100 концессионным соглашениям. Мы намерены расширять сотрудничество по механизму ГЧП, в том числе, и с финансовыми организациями, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Еще одно потенциальное направление сотрудничества — предоставление "дешевых" и длинных денег для бизнеса Прикамья. Это позволит региону наращивать реализацию инвестиционных проектов, в том числе в социальной сфере, ЖКХ, инфраструктуре. Именно на них есть большой запрос со стороны жителей края».