Альфа-Банк подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским краем

Альфа-Банк и правительство Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Альфа-Банка Олег Сысуев. Соглашение заключено на три года и предусматривает взаимодействие в области инвестиционных проектов с целью увеличения объемов валового регионального продукта и отраслевой диверсификации экономики Пермского края.
«Альфа-Банк на протяжении многих лет активно работает с предприятиями промышленности, оптовой торговли и застройщиками Пермского края. Сегодня мы подписали соглашение, которое поможет нам еще успешнее реализовывать проекты инфраструктурного развития Пермского края и расширять кредитование малого и среднего бизнеса региона», — отметил Олег Сысуев.
«На сегодня в Прикамье ведется работа по 100 концессионным соглашениям. Мы намерены расширять сотрудничество по механизму ГЧП, в том числе, и с финансовыми организациями, — подчеркнул Дмитрий Махонин. — Еще одно потенциальное направление сотрудничества — предоставление "дешевых" и длинных денег для бизнеса Прикамья. Это позволит региону наращивать реализацию инвестиционных проектов, в том числе в социальной сфере, ЖКХ, инфраструктуре. Именно на них есть большой запрос со стороны жителей края».
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.