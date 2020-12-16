Мобильное приложение Альфа-Банка признано лучшим в России

Мобильное приложение Альфа-Банка заняло первую строчку рейтинга агентства Markswebb. Это повторение результата 2019 года, но в этот раз мы обошли конкурентов с большим отрывом. В категории лучших мобильных банков для решения ежедневных задач на платформе Android наше приложение вышло на второе место, улучшив прошлогодний результат.
«В 2020 году мы полностью переработали наше приложение и первыми в стране полноценно вовлекли в разработку около 6 тысяч наших клиентов, — отметил директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков. — Мы уже видим, что это решение полностью себя оправдывает. Топовые банки-конкуренты тоже провели большую работу за прошедший год, но нам удалось не только очередной раз "побить" их в главном рейтинге отрасли, но и увеличить отрыв. Второе место в категории ежедневных задач дает нам понимание основных направлений роста в следующем году».
Аналитики агентства Markswebb в презентации рейтинга указали на то, что в приложении Альфа-Банка удобно открывать и закрывать продукты, управлять СМС и пуш-уведомлениями, перевыпускать банковские карты в цифровом формате. Настраиваемый интерфейс с системой виджетов подходит аудиториям с разными запросами, а история операций стала удобнее и информативнее.
Рейтинг мобильных банков Markswebb выпускается с 2013 года, в его основе лежит масштабное исследование. Приложение каждого банка аналитики агентства оценивают по более чем 900 критериям, учитывающим результаты UX-исследований, интервью со специалистами и данные из открытых источников.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.