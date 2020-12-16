ПСБ Private Banking – "Команда года" по мнению SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2020

ПСБ Private Banking победил в номинации «Команда года» по версии журнала SPEARS's private banking and wealth-management magazine. Двенадцатая торжественная церемония награждения прошла 14 декабря в Москве.

Для команды ПСБ Private Banking 2020 год стал переломным: была внедрена новая стратегия развития направления private banking, фокус в продажах сместился в сторону инвестиционных инструментов - продуктов УК «Промсвязь» и брокерских услуг банка ПСБ. За прошедший год ПСБ Private Banking нарастил клиентскую базу на 14%, инвестиционный портфель VIP-клиентов вырос более чем в 2 раза. Чистая прибыль подразделения при этом увеличилась в 8 раз, а операционный результат вырос более, чем на 70%. ПСБ планирует продолжить активное увеличение клиентской базы, кратный рост активов и прибыли блока private banking.

Для справки: SPEAR’S Russia Wealth Management Awards – ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Премия проводится по традиции и аналогии с Премией SPEAR’S WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно организует в Лондоне. Организаторы Премии в России – портал PBWM.ru и журнал SPEAR’S Russia