Цифровой рубль может привести к росту кредитных ставок

Эксперты ожидают оттока ликвидности из банков в два-четыре триллиона рублей спустя три года после появления цифрового рубля, передают РИА Новости слова зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова.

"Мы считаем, что обсуждаемые сейчас модели развития цифровой валюты имеют ряд серьезных недостатков и ограничивают деятельность коммерческих банков", — рассказал Попов на пресс-конференции.

При этом он отметил, что появление цифровой российской валюты актуально, поскольку она отлично подходит, чтобы встроится в новые механизмы расчетов с использованием технологии блокчейн.

По словам Попова, при введении цифрового рубля в соответствии с предложенными регулятором моделями ликвидность перейдет в Банк России. Именно этот институт будет выпускать заниматься эмиссией цифрового рубля и обслуживанием связанных с ним транзакций.