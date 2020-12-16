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En+ Group трудоустроил более 1200 выпускников в Иркутской области по собственным образовательным программам

Компания EnGroup трудоустроила более 1200 выпускников средних и высших учебных заведений Иркутской области в рамках реализации собственных профориентационных проектов, сообщают в пресс-службе EnGroup.

Профильное трудоустройство выпускников, получивших энергетическое образование – одно из приоритетных направлений кадровой политики EnGroup, которая заинтересована в притоке молодых кадров. Создание комплекса образовательных программ энергометаллургического холдинга в Иркутской области было в свое время инициировано основателем компании Олегом Дерипаска. Работой с образовательными учреждениями в компании занимается Корпоративный университет, который курирует взаимодействие школ, сузов, вузов и компании. 

Работа по обучению будущих энергетиков начинается со школьной скамьи: с 2014 года в Иркутской области действуют энергоклассы «Успешный абитуриент», где школьников в течение полугода бесплатно готовят к поступлению на бюджетные и целевые места в Институт энергетики ИРНИТУ и Братский государственный университет. С 2018 года проект реализуется в режиме онлайн, что позволяет подключиться к сетевым курсам 11-классникам не только из Иркутска, но и из Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, Усть-Илимска, Шелехова, Усть-Кута и других городов. За время реализации проекта было подготовлено более 100 человек. 

Компания обеспечивает целевое обучение студентов в Иркутском энергетическом колледже и в Корпоративном учебно-исследовательском центре (КУИЦ) «ЕвроСибЭнерго-ИРНИТУ» и «ЕвроСибЭнерго-БрГУ». Каждый, кто успешно завершает программу, приглашается на работу на предприятия EnGroup. За 7 лет был трудоустроен 921 выпускник. 

Выпускники энергоклассов, поступившие в вуз, на первом курсе получают возможность быть зачисленными вне конкурса на программу изучения иностранного языка «Инженерный английский». На втором курсе студенты могут поступить в корпоративные учебно-исследовательские центры (КУИЦ) при Иркутском национальном исследовательском техническом университете и Братском государственном университете для получения практического опыта по специальности, дополнительного диплома об образовании, а также гарантированного места работы в сфере энергетики, на предприятиях EnGroup. 

За 11 лет на энергетические предприятия компании в Иркутской области были трудоустроены 253 выпускника КУИЦ. Ежегодно в рамках проекта выпускаются около 35 человек (с 2019 г. набор увеличен до 55 человек). 

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса EnGroup 

«В 2021 году продолжатся все программы по взаимодействию со школами, ссузами, вузами, а также ежегодная акселерационная программа «Лаборатория энергетики». Главная цель конкурса – привлечение талантливой молодежи к решению актуальных научно-технических задач и поиску перспективных технологических идей, представляющих интерес для компании и энергетической отрасли в целом. По результатам «Лаборатории энергетики» в 2020году «Эн+ Диджитал», входящий в EnGroup, принял на работу двух финалистов программы, которые решили предложенный компанией кейс «Разработка чат-бота для решения наиболее типовых заявок для обслуживающей компании». Студенты 3 курса ИРНИТУ будут внедрять разработанную технологию в работу компании» 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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