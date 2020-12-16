За прошедшие сутки в Иркутской области зафиксировали 16 летальных случаев от коронавируса

Вчера от коронавируса скончались 15 человек, 1 – от заболевания, не связанного с COVID-19.

Региональный оперштаб опубликовал данные, согласно которым суточный прирост составил 270 случаев COVID-19.

Выздоровели за день 259 человек, умерли 15 – непосредственно от коронавируса.