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За прошедшие сутки в Иркутской области зафиксировали 16 летальных случаев от коронавируса

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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