Общее число больных коронавирусом в Бурятии приближается к 23 тысячам

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 16 декабря выявлено 208 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 22 902.

Из 208 новых случаев COVID-19: 168 человека – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 1 391 пациент, наблюдается 6 104 человека. Всего выздоровели от COVID-19 – 19 221 (+428) человек.

За последние сутки в регионе 4 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 520 человек.