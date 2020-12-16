Детский сад в посёлке Сухой в Братске сдадут в эксплуатацию до конца года

Сейчас на объекте завершают чистовую отделку. Специалисты укладывают линолеум, монтируют оборудование пищеблока, приступают к сборке мебели, сообщают в администрации Иркутской области.

- Нужно максимально ускорить работы, так как 25 декабря завершается финансовый год. Это последний день приёма документов на проведение оплаты выполненных работ. Наша общая задача – не допустить возвращения средств, выделенных в рамках национального проекта, в федеральный бюджет, сдать объект в этом году и как можно скорее открыть детский сад, ведь его ждут дети и родители, - сказал Игорь Кобзев.

Детский сад рассчитан на 75 детей. В нём находится ясельная группа на 15 мест и три группы по 20 мест для более старших детей. В здании расположены медицинский блок, прачечная, пищеблок, спортивно-музыкальный зал, административные помещения. Во дворе установлены площадки для детей и спортивный комплекс.