По дневному приросту больных коронавирусом в Приангарье лидирует Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск

Согласно данным регионального оперштаба, прирост в Иркутске равен 45, в Ангарске – 35, Усть-Илимске – 31. Общее число больных в регионе перешло отметку в 37,6 тыс.

Из 262 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 45 (всего 14 238),

в Ангарске – 35 (всего 3 748),

в Усть-Илимске –31 (всего 1 795),

в Братске – 26 (всего 2 444),

в Усолье-Сибирском – 16 (всего 653).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 14 238,

Ангарск – 3 748,

Иркутский район – 2 373,

Братск – 2 444,

Усть-Кутский район – 2 150.

От коронавируса за последние сутки умерли 15 людей.