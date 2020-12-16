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По дневному приросту больных коронавирусом в Приангарье лидирует Иркутск, Ангарск и Усть-Илимск

Согласно данным регионального оперштаба, прирост в Иркутске равен 45, в Ангарске – 35, Усть-Илимске – 31. Общее число больных в регионе перешло отметку в 37,6 тыс.

Из 262 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 45 (всего 14 238),
  • в Ангарске – 35 (всего 3 748),
  • в Усть-Илимске –31 (всего 1 795),
  • в Братске – 26 (всего 2 444),
  • в Усолье-Сибирском – 16 (всего 653).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 14 238,
  • Ангарск – 3 748,
  • Иркутский район – 2 373,
  • Братск – 2 444,
  • Усть-Кутский район – 2 150.

От коронавируса за последние сутки умерли 15 людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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