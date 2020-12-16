Три четверти россиян ожидают роста цен на жилье в 2021 году

73% россиян считают, что в 2021 году цены на жилье будут выше, чем в 2020-м. Покупка квартиры в новом или строящемся доме выглядит сейчас, по мнению наших сограждан, лучшим способом инвестиции. 51% планируют расширить собственную жилплощадь в новом году, 13% - начали присматривать себе загородный дом. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами банка «Открытие».

Цены на жилье в новом году продолжат расти - так считают три четверти россиян. Наиболее популярна такая точка зрения в Северо-Западном Федеральном округе (79%), наименее популярна - в Сибири (69%). Лишь 14% опрошенных полагают, что в новом году жилье не будет расти в цене, и только 3% респондентов верят, что в 2021 году недвижимость подешевеет.

Почти половина россиян (47%) ожидает в наступающем году роста ставок по ипотеке с нынешних рекордно низких уровней. В Москве и Московской области в удорожании ипотеки в 2021 году уверены 62%, на Дальнем Востоке 59%, тогда как в Сибирском федеральном округе лишь 39%, а в Южном - 40%.

51% россиян, в том числе 57% жителей Москвы и Московской области, задумываются о расширении собственной жилплощади в 2021 году. При этом 11% респондентов заявили, что уже сделали первые шаги на пути решения квартирного вопроса. Наиболее высока доля таких решительных людей на Северном Кавказе (19%), меньше всего их в Приволжском федеральном округе (7%).

48% опрошенных считают, что не имеют проблем с жильем или уже решили жилищный вопрос. Выше всего доля таких счастливых обладателей жилья на Дальнем Востоке (56%) и Северном Кавказе (53%), ниже всего в Южном федеральном округе (44%).

25% россиян предпочтут купить квартиру в доме не старше 5 лет, поскольку предпочитают новое качественное жилье.

16% наиболее привлекательным вариантом считают строящееся жилье, потому что оно дешевле. Еще 16% россиян (но только 9% жителей Москвы и Московской области) хотят купить жилье на вторичном рынке в доме старше 5 лет. Для 17% респондентов нет разницы, какую квартиру покупать: лишь бы хватило денег.

Пандемия заставила россиян всерьез задуматься о приобретении загородной недвижимости, но главным сдерживающим фактором является нехватка средств. 13% россиян начали присматривать варианты загородного дома. 26% хотели бы купить такой дом, но заявили об отсутствии денег на подобную покупку. Каждый третий россиян (32%) заявил, что загородный дом им не нужен. А у каждого четвертого опрошенного загородный дом или дача уже есть. 3% россиян в случае необходимости предпочтут арендовать дом.

52% россиян считают покупку недвижимости выгодной инвестицией.

При этом уже инвестировали в жилье 7% опрошенных. Больше всего на Урале (14%), меньше всего, предсказуемо, из-за высоких цен на недвижимость, в Москве и Московской области (3%). А 45% россиян готовы инвестировать в недвижимость, если будет такая возможность. Наибольшая доля желающих на Урале (52%) и в Южном федеральном округе (51%), меньше всего в Сибири (39%) и на Северном Кавказе. Стоит отметить, что 30% россиян полагают, что доход в случае покупки недвижимость не очевиден, а 18% респондентов вообще не считают недвижимость способом инвестиций.

Наиболее популярными способами инвестиций в недвижимость у россиян с большим отрывом от других вариантов оказались покупка жилья для сдачи в аренду (37%) или на начальной стадии строительства для последующей перепродажи после того как дом будет построен (23%).