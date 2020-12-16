Названы лучшие вакансии декабря в Иркутске 2020 года

По данным Superjob, в декабре самую высокую зарплату в Иркутске предлагают Начальнику управления IT. Подходящий сотрудник сможет зарабатывать от 80 000 рублей.

На втором месте Технолог-консультант с предлагаемым окладом в размере от 70 000 руб. На третьем месте рейтинга разместился Врач анестезиолог-реаниматолог. Работодатель предлагает оплату труда в размере от 70 000 рублей. Далее в списке, который опубликовал Superjob, идет Инженер-программист с возможностью заработка от 60 000 руб. И завершает рейтинг Эксклюзивный торговый представитель с зарплатой от 60 000 руб.

– По данным SuperJob, рынок труда стабилен: с середины октября активность работодателей держится на среднем уровне прошлых лет – это внушает оптимизм, учитывая, что в стране продолжают действовать противовирусные ограничения. Топ вакансий в Иркутске демонстрирует, что на рынке продолжается конкуренция за высококвалифицированные кадры, причем не только за уже привычных IT-специалистов, но и хороших продажников - в текущих экономических реалиях бизнес ищет новые точки роста и каналы сбыта; также в условиях пандемии COVID-19 растет спрос на медицинский персонал всех уровней, – Наталья Ильченко, руководитель пресс-службы SuperJob.