Министр сельского хозяйства Иркутской области отметил личный вклад директора Иркутского филиала Россельхозбанка» в развитие АПК

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков в торжественной обстановке вручил директору Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталье Барковой благодарственное письмо за личный вклад в развитие агропромышленного комплекса Иркутской области в сфере финансового благополучия сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщают в банке.

Илья Павлович отметил высокую заинтересованность и вовлеченность Россельхозбанка в поддержку аграриев региона, активное участие в образовательном процессе и привлечении в область квалифицированных специалистов.

«В рамках трудовой деятельности Наталья Викторовна внесла большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Иркутской области в сфере финансового благополучия сельхоз товаропроизводителей. Помимо профессиональной деятельности, занимает активную социальную и общественную позицию, участвует в различных программах в сфере финансового образования и поддержки молодых специалистов, выступает организатором в мероприятиях спортивной и социальной направленности», - подчеркнул министр сельского хозяйства Иркутской области.

Наталья Баркова возглавила Иркутский филиал Россельхозбанка в марте 2018 года, за время банк выдал более 2 000 кредитов сельхозпроизводителям, благодаря чему в Иркутской области увеличилось поголовье скота (ежегодно на 5-10%), были приобретены техника и сельхозоборудование КФХ и ЛПХ (обновление сельхозтехники на 25%). По оценке коллег, в своей работе она добивается высоких результатов и воодушевляет на успехи окружающих.