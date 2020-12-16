Четверть россиян планируют найти работу или подработку на праздники

32% жителей России на новогодних праздниках, в основном, планируют встречи с родными и друзьями, сообщает сервис Работа.ру.

При этом, четверть опрошенных (25%) надеются занять длительные выходные работой или подработкой. 18% опрошенных отметили, что проведут праздники дома в семейном кругу.

5% респондентов планируют заняться зимними видами спорта — катанием на коньках, лыжах, сноубордах и так далее. Столько же участников исследования планируют начать изучение новой профессии, а еще 2% респондентов указали, что пройдут курсы повышения квалификации.

В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали, что во время новогодних каникул будут работать на вахте.