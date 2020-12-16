В 2020 году в Иркутском районе открыли девять общественных пространств

Всего на проведение работ направили более 48 млн рублей из бюджетов всех уровней, сообщают в районной администрации.

В поселке Молодежный реконструировали Аллея Победы. Сама Аллея была разбита еще в 1975 году, однако к нынешнему времени требовала благоустройства. Заброшенный пустырь возле Дома культуры благоустроили в сквер благодаря участию в «Формировании комфортной городской среды» в селе Никольск. В Уриковском МО в этом году работы по проекту прошли в поселке Малая Топка. Здесь обустроена спортплощадка по улице Ключевой.

Благодаря участию в проекте в деревне Куда Хомутовского МО благоустроена Аллея имени Ивана Евдокимовича Данько, ветерана Великой Отечественной войны и бывшего директора кудинской школы. В деревне Карлук проведены работы по обустройству общественной территории возле здания администрации. Работы по благоустройству общественной территории прошли возле администрации в селе Оёк. На Центральном бульваре в деревне Усть-Куда по проекту «Формирование комфортной городской среды» в ходе благоустройства общественной территории проведено асфальтирование и уложена брусчатка. Кроме того, проведено озеленение.