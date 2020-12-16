Х5 Retail снизят цены на некоторые продукты

Все дополнительные расходы покроет компания, сообщает РБК.
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16 декабря 2020
Розничная сеть Х5 Retail Group заявила, что в ее магазинах семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Таким образом ретейлер намерен снизить стоимость продуктов на фоне решения властей урегулировать ситуацию с ростом цен на них.
Мера начнет действовать с 16 декабря. Нулевая торговая наценка будет установлена на следующие товары из базовой потребительской корзины:
- макароны,
- хлеб,
- тушеная говядина,
- черный чай,
- картофель,
- зерновые хлопья,
- ультрапастеризованное молоко.
Ранее Михаил Мишустин подписал постановление для стабилизации цен на продукты. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Соглашение поможет снизить и поддержать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров.