Х5 Retail снизят цены на некоторые продукты

Все дополнительные расходы покроет компания, сообщает РБК.

Розничная сеть Х5 Retail Group заявила, что в ее магазинах семь базовых продуктов питания будут продаваться по цене закупки у поставщиков. Таким образом ретейлер намерен снизить стоимость продуктов на фоне решения властей урегулировать ситуацию с ростом цен на них.

Мера начнет действовать с 16 декабря. Нулевая торговая наценка будет установлена на следующие товары из базовой потребительской корзины:

макароны,

хлеб,

тушеная говядина,

черный чай,

картофель,

зерновые хлопья,

ультрапастеризованное молоко.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление для стабилизации цен на продукты. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. Соглашение поможет снизить и поддержать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров.